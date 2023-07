CorSera – Inter, si chiude per Sommer. Proposto Kamada: la risposta. Trubin…

L'Inter è pronta ad accelerare sul fronte del mercato in entrata, a cominciare dal portiere, con Sommer sempre più vicino. Il Corriere della Sera ha fatto il punto sul mercato in entrata dei nerazzurri: "Piero Ausilio è partito per il Giappone con l'obiettivo di chiudere l'operazione Sommer. Anche il Bayern sta effettuando una tournée in Oriente e il ds dei nerazzurri è fiducioso di definire l'acquisto del portiere versando una cifra di poco inferiore ai 6 milioni della clausola (4,5?).