L'Inter vola in campo, fuori la dirigenza nerazzurra non si ferma e sta cercando di blindare i suoi gioielli. Prosegue serrata la trattativa per i rinnovi di Lautaro e Barella, capitano e vice capitano della squadra di Inzaghi. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il centrocampista può anticipare il Toro nella corsa verso il rinnovo del contratto.