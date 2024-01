E' ormai a un passo la chiusura dell'affare tra Inter e Leicester per il trasferimento del centrocampista Stefano Sensi, in scadenza di contratto

Come riferito da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, infatti, l'ex Sassuolo potrebbe partire alla volta dell'Inghilterra per visite e firma già nella serata di oggi, 30 gennaio, dando così l'addio all'Inter in maniera anticipata rispetto alla naturale scadenza del contratto.