Romano: “Gosens? Opzione ancora valida per il Wolfsburg, non è ancora chiusa”

Il Wolfsburg ha un accordo con il Sassuolo per Rogerio , ma non ha ancora quello con il giocatore. Per questo rimane valida la candidatura di Gosens per il club tedesco. Questo il punto fatto dall'esperto di mercato Fabrizio Romano:

"Gosens rimane un'opzione per il Woflsburg, non è ancora tramontata, almeno fino a quando l'affare Rogerio non sarà ufficiale. Il Wolfsburg ha un accordo per Rogerio con il Sassuolo, ma non ancora con il giocatore e non ci sono visite mediche programmate. Gosens è ancora una possibilità, con l'Inter che ha aperto alla cessione dell'esterno tedesco".