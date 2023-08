Inter, ore decisive per Sommer: offerti 4 milioni, in arrivo risposta del Bayern

Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Ore decisive per Sommer, ma stavolta davvero: è in arrivo una risposta del Bayern sulla possibilità di liberare subito lo svizzero, per 4 milioni. L'Inter ha fretta, non può aspettare all'infinito che il club bavarese trovi il suo portiere. Ci sarebbe anche una via per forzare la mano: pagare la clausola di 6 milioni, visto che – come confermato da Tuchel – il giocatore ha voglia di Inter. Passaggio che fin qui l'Inter, anche per motivi economici, ha sempre dribblato".