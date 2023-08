Da Bergamo: “Inter su Musso. E c’è un altro nome che si vuole prendere”

C'è la questione porta da regolare in casa Atalanta: la Dea ha infatti in rosa Juan Musso e Marco Carnesecchi, due portieri ingombranti che vogliono a tutti i costi fare i titolari. Lo scenario dal Corriere di Bergamo: "Entrambi i portieri non hanno nessuna intenzione di fare i secondi, ed entrambi hanno mercato: l’Inter si è interessata a Musso, la Juve al classe 2000 sbocciato nella Primavera bergamasca. In difesa poi si attendono le cessioni di Palomino e Demiral per sbloccare l’arrivo di Hien, il primo pallino del mercato 2023.