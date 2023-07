Sacchi: “Inter, la punta giusta per scudetto e Champions. Ma Thuram può sorprendere”

I tifosi dell’Inter sono in ansia perché ancora non è stato acquistato un centravanti dopo che se n’è andato Dzeko e dopo che Lukaku ha combinato quel che ha combinato. Ansia comprensibile, per carità, ma il mercato è ancora in pieno svolgimento e sono certo che i dirigenti nerazzurri accontenteranno le richieste di Simone Inzaghi. L’obiettivo dell’Inter, dichiarato a più riprese e come del resto impone la storia del club, è quello di essere competitiva sia in Italia sia in Europa. Per farlo servono giocatori all’altezza, dal punto di vista tecnico e dal punto di vista morale, e un gioco che li leghi, li unisca come se fosse un filo invisibile e, alla lunga, questo è il vero motore che garantisce il successo.