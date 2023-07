TMW – Inter, Inzaghi vuole Toloi: ma Gasperini non vuole farne a meno

E' Rafael Toloi una delle ultime idee in casa Inter per completare il reparto difensivo. Spiega infatti TuttoMercatoWeb: "Un nome complicato perché Gian Piero Gasperini non vorrebbe farne a meno, perché in uscita c'è già José Palomino, perché la società dei Percassi lo considera un perno e una bandiera ma Simone Inzaghi crede che l'italo-brasiliano possa essere un profilo adatto per completare il pacchetto arretrato di casa nerazzurra.