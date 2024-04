Ieri "c'era preoccupazione per così tanta gente in piazza" per la festa dell'Inter, "ma abbiamo una Prefettura e una Questura che qui a Milano lavora molto bene. Lo abbiamo visto il 25 aprile, li io c'ero, mentre ieri sono stato in casa. Non è stata facile neanche la partenza, ci sono stati momenti delicati ma hanno lavorato estremamente bene".