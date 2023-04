Sala: “Nuovo progetto San Siro in 90 giorni. Oppure Milan e Inter dicano che…”

"Milan e Inter hanno 90 giorni di tempo per presentare un nuovo piano economico finanziario riguardo la riqualificazione dello stadio di San Siro o per dire che non interessa più".

Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando con i giornalisti a margine dell'accensione del countdown clock per i -100 giorni ai Mondiali di Scherma Milano 2023 rispondendo a chi gli ha chiesto se sia ancora in corso il dialogo con Milan e Inter.

"C'è una procedura avviata - ha spiegato il sindaco - e una cosa che il Milan sa è che non è possibile avviare un altro procedimento (quello sullo stadio a La Maura ndr.) senza chiudere questo. Quindi quello che stiamo facendo in questo momento è riscrivere alle squadre dicendo che diamo loro un periodo congruo, credo saranno 90 giorni, per consegnarci la revisione del piano economico finanziario oppure per dirci che non interessa più".