Inter, un Brozovic così non si vedeva da tempo. Con Barella e Mkhitaryan un tris vincente

Il centrocampo è stata la chiave della vittoria dell'Inter contro il Benfica. Un ritrovato Brozovic, un superlativo Barella e l'insostituibile Mkhitaryan sono stati fondamentali nel palleggio, nel tenere uniti i reparti e nel fermare gli attacchi della squadra portoghese. "Brozovic non sarà andato a segno come Barella, ma una prestazione del genere ormai non si vedeva da tanto tempo", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Un peso a livello psicologico l’avrà avuto anche il probabile addio di fine stagione con la prospettiva di non rientrare più nei piani del club. E invece eccola la reazione del campione, risvegliato da una notte di gala e concentrato dall’inizio alla fine, proprio come erano stati abituati i tifosi dell'Inter. Il recupero di Brozo può diventare un rinforzo in più per una squadra che ora deve sterzare in campionato dopo essersi dimostrata di ben altro livello nelle coppe".

"Il discorso si accosta anche alla risalita di Barella, con la differenza che il sardo non è mai uscito dai titolari. A Lisbona si è rivista la versione perfetta a 360 gradi del centrocampista campione d’Europa con la Nazionale, disposto a sacrificarsi e a portare l’esempio, ma anche ad aggredire gli avversari per poi risultare decisivo con una qualità che non è mai mancata. In poche parole il migliore di tutti sul palcoscenico di gala, all’altezza di un centrocampo senza punti deboli anche grazie all’immancabile contributo dell’onnipresente Mkhitaryan".

(Corriere dello Sport)