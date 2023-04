Moratti: “All’Inter con l’esempio di mio padre. Ronaldo il più forte in Italia nel dopoguerra”

"La rivalità fra di noi è stata una delle spinte che mi ha portato a cercare di far bene. Quando sono arrivato alla presidenza dell’Inter, il Milan era al massimo della sua espressione e ho dovuto cercare di fare in modo che anche la mia squadra fosse allo stesso livello, se non superiore".

Presidente Moratti, quanto ha incisolo straordinario lavoro in ambito calcistico di suo padre, nei successi dell’Inter che lei ha guidato dal ’95 fino al 2013?

"Ho sempre avuto in mente il suo modo di lavorare, il suo modo di essere vincente e che a fatica sono riuscito a riportare. Per me mio padre è stato importantissimo, ha rappresentato un esempio che mi ha consentito di vedere ciò che stavo per affrontare non come un’esperienza nuova ma come una continuazione di un percorso che avevamo vissuto da ragazzi".