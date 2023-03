Sampdoria, Stankovic: “Braccio netto di Rabiot. Non voglio passare per stupido”

Queste le sue considerazioni, in particolare sul gol di Rabiot viziato da un tocco di mano: "Se facciamo vedere venti volte lo scontro di gioco fra Vlahovic e Turk, possiamo vedere venti volte il tocco di mano se c'è stato. E' braccio netto. Si vede il bicipite come si muove, mi fermo qua. Io parto dalla posizione che avrei perso comunque. Noi l'abbiamo visto anche sul nostro tablet e siamo andati avanti. Mi fido se lo vede l'arbitro e il VAR. Ma, ragazzi, ok fino ad un certo punto: le decisioni si accettano, ma poi non voglio passare per stupido. Mi piange il cuore per i ragazzi".