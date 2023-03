De Grandis: “Come si fa a discutere Inzaghi se passa col Porto? Molti tifosi…”

"Obiettivo Porto non prende il nome solo dall'avversario in Champions ma anche perché c'è una tempesta che sta circondando Inzaghi e lui deve arrivare in un porto sicuro. Molti, anche tra i tifosi, chiedono la testa e sono indispettiti. 8 sconfitte, 7 in trasferta. Se si valuta solo il cammino in casa, l'Inter aveva più punti del Napoli prima di questo turno. Se passa il turno con il Porto, l'Inter va in porto. Se l'Inter resta in Champions, come si fa a discutere Inzaghi? Lo snodo Porto ha una vitale importanza. Stimo tanto Lukaku e Brozovic ma i giocatori attuali non c'entrano niente con i giocatori che hanno vinto con Conte. Bisogna scegliere: Inzaghi deve decidere tra schierarli o mettere la formazione migliore che potrebbe prescindere dai due"