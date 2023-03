Sky – Inzaghi rischia? Ecco cosa filtra dall’Inter sul futuro dell’allenatore

Dopo il giorno di riposo in seguito alla sconfitta di La Spezia, l'Inter di Simone Inzaghi è tornata ad allenarsi sui campi di Appiano Gentile. Come vi abbiamo riportato, Milan Skriniar ha lavorato parzialmente in gruppo: una buona notizia per tutto l'ambiente in vista di una sfida cruciale come quella di Champions League contro il Porto. Partita che in tanti hanno etichettato come decisiva per il futuro dello stesso Inzaghi, messo in discussione dopo gli ultimi risultati.