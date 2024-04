L'Inter è già da tempo operativa per rinforzare la squadra del prossimo anno. Gli interventi maggiori saranno in attacco, dove c'è la volontà di regalare a Inzaghi le alternative alla ThuLa che quest'anno sono mancate. Non solo Taremi in arrivo.

"In attacco l’Inter è destinata a salutare Sanchez, al quale non sarà rinnovato il contratto in scadenza. Arnautovic con ogni probabilità resterà, nonostante il suo rendimento sia stato molto al di sotto delle aspettative. Sull’austriaco c’era stato l’interesse di due club arabi a gennaio, ma non ha avuto seguito. C’è poi il capitolo Correa, che - a meno di una vittoria dell’Europa League da parte del Marsiglia - tornerà a Milano. Al Tucu andrà cercata una sistemazione, difficile immaginare che possa far parte dell’Inter che verrà. L’Inter vuole alzare il livello. Vuole una squadra dominante in Italia anche la prossima stagione, che sappia tentare pure l’attacco all’Europa. Ecco perché ha già prenotato Taremi e Zielinski. Ecco perché la voglia di fiochi d’artificio non è finita ieri sera al Duomo", scrive La Gazzetta dello Sport.