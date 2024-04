Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, sta partecipando alla festa dell'Inter in piazza Duomo. Queste le sue parole ai microfoni di Inter TV, in riferimento ai tifosi che si sono radunati in piazza Duomo: "Qui non fanno neanche più chilometri, sono fermi. Ci siamo meritati questa festa. Una cavalcata così chissà quando la rivedremo. Mi auguro l'anno prossimo. Mi è piaciuto moltissimo da parte dei non titolari la capacità di non sentirsi in seconda linea. Entravano da titolari, consci di far parte di una squadra. Credo che questo sia merito della società, dell'allenatore oltre che dei giocatori".