CdS – Inter, Sanchez primo nodo da sciogliere: possibili rilanci dall’Arabia Saudita

Il ritorno all'Inter di Alexis Sanchez non ha portato fin qui grandi risultati: 2 gol, entrambi segnati in Champions League, qualche infortunio di troppo e un rendimento sicuramente non all'altezza della sua fama. Per questo motivo le voci di un addio anticipato dell'attaccante cileno trovano terreno fertile, a maggior ragione considerando le ricche proposte provenienti dall'Arabia Saudita, per il momento non prese in considerazinoe dal NiñoMaravilla.