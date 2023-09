La Saudi League tenta Antonello, ma il dirigente dell’Inter è orientato a dire no: le ultime

Come vi abbiamo riportato nelle scorse ore, dalla Saudi League sarebbe arrivata un'offerta per l'amministratore delegato corporate dell'Inter, Alessandro Antonello

Secondo quanto riferisce Tuttosport, però, il dirigente nerazzurro non sembra intenzionato ad accettare la proposta:

"Secondo indiscrezioni provenienti dall’Arabia Saudita, i vertici del calcio locale sarebbero interessati ad avanzare un’offerta ad Alessandro Antonello, l’amministratore delegato della parte economica del club nerazzurro. La notizia arriva appena dopo l’ufficializzazione dell’approdo all’Al-Nassr di un altro dirigente italiano. Guido Fienga, ex manager della Roma, sarà l’amministratore delegato della società dove giocano Cristiano Ronaldo e Brozovic. Antonello non sembra però intenzionato a lasciare l’Inter per intraprendere questa nuova avventura".