Darmian: “Oggi festeggiato anche per lo scudetto del Covid. Penso che questa Inter…”

In collegamento a DAZN, l’esterno dell’Inter Matteo Darmian ha parlato così dalla festa scudetto in Piazza Duomo

In collegamento a DAZN, l’esterno dell’Inter Matteo Darmian ha parlato così dalla festa scudetto in Piazza Duomo: “Maschere col mister? Ho visto indossarla, siamo contenti per il percorso fatto, sono orgoglioso di tutti noi, con le nostre qualità soprattutto umane abbiamo reso possibile tutto questo. Fantastico vedere il popolo nerazzurro festeggiare questa sera. Ti ho osservato e ammirato (dice a Barzagli in studio, ndr), sono molto orgoglioso di aver giocato con te. Primo scudetto col Covid, abbiamo recuperato questa sera coi festeggiamenti. Penso questa squadra sia cresciuta tanto negli anni, un bel percorso, fatto di momenti positivi e negativi, a volte le sconfitte ci hanno dato qualcosa in più, si impara tanto anche dalle sconfitte, come la finale di Champions, siamo consapevoli di essere forti. Abbiamo meritato questa vittoria”.