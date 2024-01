Sensi, Maresca lo sta convincendo: c’è il sogno Premier. Sostituto? “Al momento l’Inter…”

"Ecco perché il giocatore sta riflettendo seriamente sull’ipotesi Leicester. Il club non ha ancora avuto approcci ufficiali con l’Inter, che dalla cessione vorrebbe ricavare una cifra vicina ai 2 milioni di euro. Complessivamente, andasse in porto l’affare il club nerazzurro risparmierebbe circa due milioni di euro lordi da qui a fine stagione. L’idea dell’Inter, comunque, è quella di non sostituire in rosa né Sensi né Agoumé con giocatori dello stesso ruolo: non arriverà un altro centrocampista, i sei a disposizione di Inzaghi sono reputati più che sufficienti. In linea teorica, però, lo spazio per un’operazione in entrata ora ci sarebbe. Dal club nerazzurro non arrivano conferme in questo senso, come è logico che sia. Ma se alla fine del mese dovesse capitare un’opportunità per un altro attaccante, Marotta e Ausilio non se la farebbero sfuggire. Certo, poi ci sarebbe da gestire il discorso della lista Champions, ma sarebbe un problema non insormontabile", aggiunge Gazzetta.