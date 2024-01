Galante: “Buchanan mi incuriosisce. Sulle polemiche post Inter-Verona dico…”

A Pitti a Firenze, Fabio Galante ha parlato in esclusiva a TMW di alcuni temi caldi di casa Inter : “Buchanan mi incuriosisce, vediamo com’è. Marotta, Ausilio e Baccin sbagliano poco, ci si fida di loro… Devo fare i complimenti a tutti per i colpi fatti, arrivare all’Inter e imporsi non è mai facile.

Polemiche post Inter-Verona? Ripercussioni no, si dimentica in fretta. Se dovessi dire una cosa, dico che al Var si perde troppo tempo. E poi va usato per cose lampanti, di facile decisione. Il Var io lo avrei sempre accettato ecco, bisogna mettere a posto qualche regola. Poi in un campionato intero vantaggi e svantaggi si equivarranno”.