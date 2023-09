Inter, sono sette i centrocampisti in rosa. Scelto chi rimarrà fuori dalla lista Champions

Con l'arrivo di Klaassen c'è grande abbondanza a centrocampo. Inzaghi avrà tante alternative a disposizione e potrà di volta in volta scegliere la soluzione migliore. Ma la prima grande scelta dovrà farla per la lista Champions e uno dei centrocampisti ne rimarrà fuori.

"Adesso si sommano, infatti, sette centrocampisti in rosa, visto il ritorno di Sensi, ma su Stefano ronza sempre il solito dubbio legato alla tenuta fisica (per un affaticamento non ci sarà con la Fiorentina). Il centrocampista di rientro dal Monza dovrebbe star fuori dalla lista Champions e sarà un jolly, mentre attorno al 30enne Klaassen si sta disegnando tutt’altro progetto", scrive La Gazzetta dello Sport.