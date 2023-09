Klaassen: “All’Inter per divertirmi e per vincere tanti trofei”

Sono un giocatore completo che può aiutare la squadra, sia in fase offensiva che in fase difensiva. Sono qui perché voglio vincere tanti trofei .

-Il tuo soprannome è "Mister One Nil" perché spesso segni il primo gol che sblocca il match. In generale sei un centrocampista con il vizio del gol. L'anno scorso ne hai fatti dieci.

Ho sempre segnato molto nella mia carriera. Non so se sia una coincidenza, ma molte volte effettivamente ho segnato proprio il primo gol. Ed è per questo che mi hanno affibbiato questo soprannome, di cui sono molto orgoglioso.