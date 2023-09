Inter, Inzaghi recupera Mkhitaryan. Subito Pavard e le novità su Acerbi

Subito in campo col gruppo per l’intera seduta: si è presentato così Benjamin Pavard al mondo Inter . Buone notizie per Simone Inzaghi sul fronte Mkhitaryan, arrivano novità anche per Acerbi dall’edizione odierna di Tuttosport.

“Primo allenamento da giocatore dell’Inter per Benjamin Pavard. Il difensore francese ha svolto tutta la seduta insieme ai compagni alla Pinetina, partitella finale compresa. Il Campione del Mondo 2018 è pronto per la convocazione in vista del match con la Fiorentina, in programma domenica (ore 18.30) a San Siro. Per Simone Inzaghi questi giorni di lavoro ad Appiano Gentile sono molto importanti per inserire rapidamente il nuovo acquisto nei meccanismi difensivi e di impostazione. Saranno, per altro, gli ultimi momenti per farlo a tempo pieno prima della pausa per le Nazionali, che porterà lontano molti calciatori nerazzurri, e della successiva ripresa già caratterizzata da un tour de force con gli impegni infrasettimanali in Champions League. Pavard ha conosciuto i nuovi compagni, intrattenendosi in particolare con Sommer con cui aveva già condiviso la seconda parte della scorsa stagione al Bayern Monaco.