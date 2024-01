Sensi al Leicester? L’Inter ha già una strategia interna per sostituire il centrocampista

Sul centrocampista dell'Inter c'è l'interesse del Leicester di Maresca, se dovesse partire non ci saranno nuovi acquisti in mediana

Dopo Agoumé, andato al Siviglia, in casa Inter potrebbe esserci un'altra uscita sempre a centrocampo. Su Sensi è piombato il Leicester di Maresca che lo vorrebbe per centrare la promozione in Premier League.

"Il club di Viale della Liberazione, che in ogni caso non rinnoverà il contratto del centrocampista, in scadenza a giugno, per lasciar partire subito il ragazzo chiede 2-3 milioni di euro. Si attendono novità nei prossimi giorni, visto che non è ancora arrivata un’offerta ufficiale per il cartellino del classe ’95 (gli inglesi devono prima cedere Praet)", si legge su Tuttosport.