Il premio Coach Of The Month di ottobre è stato assegnato all’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Inter-Frosinone, in programma domenica 12 novembre 2023 alle ore 20.45 allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano.