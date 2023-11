Marotta: “Colpani? Vedremo più avanti. Samardzic non attuale. Lukaku e Zhang…”

Beppe Marotta, ad dell'Inter, ospite della 40esima edizione di ‘Sport Movies & Tv – Milano International FICTS Fest’, ha concesso un'intervista ai cronisti presenti. Ecco le sue parole raccolte dall'inviato di FcInter1908 Daniele Vitiello: "E' un argomento che viene curato dal mio collega Antonello: dico solo che lo stadio rappresenta un'esigenza di qualsiasi società moderna e stiamo percorrendo anche noi questa strada. Colpani? Col Monza abbiamo ottimi rapporti, hanno nella loro rosa elementi validi e molto buoni sia per le squadre di club che per la nazionale: abbiamo buoni rapporti, se ci saranno cose concrete, le svilupperemo più avanti. Samardzic? E' stato fatto come nome ma siamo concentrati sul presente: rappresenta qualcosa di futuro e non è di attualità al momento.