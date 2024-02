As elogia la squadra nerazzurra, in particolare la dirigenza che con poco ha composto una coppia d'attacco tra le migliori in Europa

Gianni Pampinella Redattore 17 febbraio 2024 (modifica il 17 febbraio 2024 | 12:47)

Con una grande prova, l'Inter si è sbarazzata della Salernitana con un netto 4-0. Dopo un grande primo tempo chiuso sul 3-0, la squadra di Inzaghi ha potuto rallentare il ritmo nel secondo tempo proiettandosi già alla sfida di Champions contro l'Atletico Madrid. "La squadra di Simone Inzaghi continua a compiere passi decisivi per completare un percorso in cui non ci sono dubbi che sia una delle migliori squadre al mondo. La vittoria contro la Salernitana non solo rafforza la posizione dei nerazzurri in Serie A, ma segna anche il conto alla rovescia verso la sfida contro l'Atletico", sottolinea As.