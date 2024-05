Abbandonata l'Inter a zero, Milan Skriniar ha scelto il Psg. L'avventura del difensore slovacco in Francia non è stata delle migliori: l'ex nerazzurro ha giocato poco e in estate potrebbe già lasciare il club parigino.

"Quale sarà il futuro di Skriniar? Visto lo stipendio da 9 milioni netti che, oltre al bonus alla firma, Al Khelaifi gli ha garantito per strapparlo a parametro zero all’Inter, è difficile trovare una società che possa permetterselo. Ecco perché l’ipotesi può probabile sulla carta è la permanenza a Parigi, con l’obiettivo di trovare spazio in una difesa a quattro (non più a tre come all’Inter) dove capitan Marquinhos è inamovibile. Attenzione però all'opzione Premier League dove Skriniar può avere degli estimatori, soprattutto allo United se ci sarà una rivoluzione che porterà all’addio di uno tra Maguire e Varane. E poi occhio all’Arabia anche se per il momento i club di Riad e Gedda alla porta di Milan non hanno bussato", scrive Gazzetta.it.