Si legge sul Corriere dello Sport: "Non è la prima volta che il tecnico piacentino manifesta questo tipo di richiesta. Basti ricordare alle sue dichiarazioni, dopo la finale di Champions persa con il Manchester City. Finora, però, da questo punto di vista, gli è sempre andata male. Al primo anno, infatti, si è ritrovato a salutare Hakimi e Lukaku. Al secondo, invece, ha fatto le valigie Perisic. E, infine, in quello scorso, si sono consumati gli addii dei vari Onana, Brozovic, Skriniar e della coppia Dzeko/Lukaku. C’è da dire che i risultati li ha portati a casa comunque. Perché 6 trofei in sole 3 stagioni, tra cui l’ultimo trionfale scudetto, non sono roba da tutti. E non era certo scontato".