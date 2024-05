Ospite a Cronache di Spogliatoio, Fabrizio Biasin ha commentato la complicata stagione vissuta da Milan Skriniar al suo primo anno al Psg. "Mi ha fatto specie vedere Skriniar, dove non solo non è stato protagonista, ma in qualche maniera sia stato umiliato, forse è troppo. Però diciamo che non ti immagini che un giocatore che era al centro di tutti i difensori europei e mondiali, fare la riserva di Beraldo".