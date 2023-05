Cassano: “Inzaghi, Allegri e Mourinho non valgono un quarti di Sarri. Dell’Inter mi stupisce…”

Dietro Spalletti che è il numero uno non c'è un allenatore che ha un quarto della bravura di Sarri. Eccetto Pioli che ha fatto grandi cose con una squadra meno forte. Inzaghi, Allegri e Mourinho: uno ha gli alibi, l'altro fa il cinema e a quello dell'Inter manca ancora uno step per essere top. La Lazio ha una squadra normale, ma Sarri ha fatto un lavoro eccezionale con la squadra. I trofei e i titoli non ti fanno diventare un grande allenatore, ma il lavoro.

L'Inter non mi stupisce: è questa. Con la Juve è la più forte del campionato. Non mi stupisce che fai sei gol a Verona, mi stupisce che ha atto 11 sconfitte e che è a -20 dal Napoli. La squadra creava anche quando non vinceva? Le chiacchiere le porta via il vento, fai e parli. Sei a -20? Qualcosa che non va c'è stato. Sei in semifinale di Champions, con grande fortuna che non hai beccato nessuno... Ha fatto malissimo in campionato.