Inzaghi ha scelto le due Inter: tra Roma e Milan ruota solo l’attacco. Dubbio a centrocampo

"Adesso in attacco segnano tutti: nelle ultime tre partite 12 gol complessivi e doppiette per Lukaku, Dzeko e Lautaro. Inzaghi ha diviso le coppie in base agli impegni. E oggi sarà Lautaro a iniziare in panchina. La gestione fisica del Toro è una delle chiavi della rinascita nerazzurra: la possibilità di tirare il fiato lo ha fatto tornare ai livelli post Mondiale. E mercoledì, nel derby, sarà tirato a lucido. Il piano di Inzaghi prevede una partita aggressiva fin dalle battute iniziali. I match analyst nerazzurri hanno visto a lungo la sfida giocata dalla Roma con il Milan la scorsa settimana. L’idea è provare a evitare che la squadra di José resti dentro il match come accaduto contro Pioli. Inzaghi è cosciente dei problemi di formazione dei suoi avversari: metterli subito in difficoltà, anche sul piano del risultato, potrebbe risultare decisivo. In fondo, lo stesso copione messo in pratica mercoledì a Verona. Oppure un anno fa proprio all’Olimpico contro la Roma, quando il match di fatto si concluse già nel primo tempo. Volare a +5 sulla Roma sarebbe certamente il modo migliore per concentrarsi sul derby di Champions, alleggerendo in qualche modo anche l’impegno di sabato prossimo con il Sassuolo", aggiunge il quotidiano.