Serie A, ecco come DAZN e Sky sceglieranno le partite da trasmettere

Sky ha acquistato il pacchetto 2 relativo ai diritti tv della Serie A per il triennio 2021-24. Ecco le modalità di scelta delle partite

Come noto, Sky ha acquistato il pacchetto 2 relativo ai diritti tv della Serie A per il triennio 2021-24. L'emittente di Murdoch, dunque, avrà il diritto di trasmettere in ogni weekend del nostro campionato 3 partite (quella del sabato alle 20.45, quella della domenica alle 12.30 e il posticipo del lunedì) in co-esclusiva con DAZN, con rapporti ribaltati rispetto a quanto accaduto finora. Ma con quali modalità DAZN e Sky sceglieranno le partite da trasmettere? Lo spiega Calcio e Finanza: