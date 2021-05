Oaktree vuole tutta l’Inter? SM: “Chiesti vincoli a Suning. Ecco il possibile scenario”

Dopo settimane di voci, sembra ormai arrivata la tanto attesa svolta per il prestito da 300 milioni di euro di cui usufruirà l'Inter

Come riporta Sport Mediaset, infatti, è arrivata alle battute finali la trattativa con il fondo statunitense con sede a Los Angeles Oaktree Capital Managment per il finanziamento richiesto dalla proprietà del club nerazzurro. L'affare, sostiene l'emittente, si è protratto più a lungo del previsto, perché dagli USA hanno chiesto a Suning vincoli e garanzie per entrare gradualmente nell'Inter, pronta a rilevare il 31% della società attualmente in mano a LionRock Capital e, magari, in futuro ottenere una percentuale più importante.