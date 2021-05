TMW – Inter, D’Ambrosio ha scelto la prossima squadra: “Trattativa avanzata”

Con molte probabilità, D'Ambrosio al termine di questa stagione si svincolerà dall'Inter e continuerà la sua carriera con un'altra squadra

Con molte probabilità, Danilo D'Ambrosio al termine di questa stagione si svincolerà dall'Inter e continuerà la sua carriera con un'altra squadra, dopo 7 anni e mezzo in nerazzurro. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, il difensore sarebbe in trattativa avanzata con la Lazio:

"La Lazio punta forte Danilo D’Ambrosio. Contatti avanzati in corso tra le parti. Lotito fiuta l’affare a parametro zero. Il difensore può lasciare l’Inter dopo lo stand by sul rinnovo del contratto. E la Lazio fa sul serio, tutto su D’Ambrosio...".