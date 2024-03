Sky – Inter, Sommer e De Vrij saltano l’Empoli. Acerbi, rischio squalifica alto

Inzaghi dovrà fare di necessità virtù in difesa per mascherare le assenze alla ripresa del campionato, nella gara con l'Empoli

Periodo un po' particolare per l'Inter di Inzaghi dopo l'eliminazione dalla Champions, il pari col Napoli che ha messo in dubbio il proseguo della stagione di Acerbi e le Nazionali. Prima de Vrij si è fatto male con l'Olanda e dovrà essere valutato il problema agli adduttori. Poi Sommer che si è fermato alla mezz'ora della sfida con la Danimarca dopo un'uscita su Hoijlund.

Anche le sue condizioni, aveva una caviglia gonfia, sono da valutare. Ma entrambi, sottolineato a Skysport, salteranno sicuramente la partita con l'Empoli, alla ripresa del campionato. Si gioca la sera di Pasquetta, alle 20.45 a San Siro. E non ci sarà neanche Arnautovic, anche lui alle prese con un infortunio. I dubbi sono su Acerbi per la questione legata a Juan Jesus. Resta alto il rischio di squalifica per l'italiano e così Inzaghi sarà costretto a fare di necessità virtù in difesa per mascherare le assenze. C'è da fare un tratto decisivo fino alla fine della stagione, cercando di fare oro del margine di vantaggio finora accumulato.