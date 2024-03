"Con delle stime di rientro sostanzialmente a breve termine, è fisiologico che le condizioni dei due calciatori verranno monitorate quotidianamente basandosi anche sulle sensazioni degli stessi. Da oggi, giorno degli esami, a lunedì 1 aprile per Inter-Empoli ci sono sette giorni pieni: la natura muscolare dello stop di De Vrij impone cautela e quindi l'orizzonte è spostato a Udinese-Inter della domenica successiva, mentre Sommer potrebbe appunto rientrare già al Giuseppe Meazza a Pasquetta. In caso di forfait dello svizzero in porta giocherà Emil Audero, mentre al centro della difesa - in caso di squalifica di Francesco Acerbi - sarà vivo il ballottaggio tra Alessandro Bastoni e Yann Aurel Bisseck, con Carlos Augusto a sinistra e il tedesco in panchina nella prima ipotesi. I nerazzurri riprenderanno gli allenamenti mercoledì ad Appiano Gentile, con buona parte dei nazionali già in gruppo", aggiunge Gazzetta.