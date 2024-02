Si è concluso da qualche minuto il vertice in Comune a Milano tra il sindaco Sala, Inter e Milan sulla proposta di ristrutturare San Siro

Come vi abbiamo riportato, si è concluso da qualche minuto il vertice in Comune a Milano tra il sindaco Sala, Antonello (ad Inter ) e Scaroni (presidente del Milan) sulla proposta della città di ristrutturare San Siro.

dopo la lettera della società WeBuild. Come ha verificato FCInter1908.it, i due dirigenti, dopo aver lasciato Palazzo Marino, si sono allontanati insieme di qualche centinaio di metri e si sono fermati a colloquio, per parlare, con ogni probabilità, della questione stadio e per approfondire le tematiche affrontate insieme a Sala.