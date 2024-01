Inter, sciolti gli ultimi dettagli per Taremi. Dirigenza pronta ad annunciare un doppio colpo

Con l'arrivo di Buchanan e l'ormai imminente partenza di Sensi, il mercato di gennaio dell'Inter dovrebbe essere chiuso. Ma in casa nerazzurra si lavora anche alla prossima stagione e anche ieri si sono svolti degli incontri per arrivare alla fumata bianca con Taremi .

"L’Inter è in attesa ormai di poter annunciare i due colpi a parametro zero per giugno: Mehdi Taremi e Piotr Zielinski sono da settimane nelle mani dei dirigenti, e le ultime chiacchierate con l’intermediario delegato ai rapporti con l’iraniano hanno sciolto i dettagli mancanti. Risolte queste pratiche, in Viale della Liberazione stanno concentrando le attenzioni soprattutto sul rinnovo più caldo della casa, quello di capitan Lautaro, trascinatore del gruppo non solo con i gol", scrive La Gazzetta dello Sport.