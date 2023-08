Su Taremi Porto irremovibile: servono 30 mln. Arnautovic? Il piano dell’Inter

Uno dei nomi più caldi resta Arnautovic: "La posizione della punta è ancora in bilico, in Coppa Italia contro il Cesena è stato poco partecipe e, nonostante le parole da vanti ai microfoni, il Bologna sta pensando a una possibile alternativa qualora dovesse aprirsi un buco in attacco con il campionato dietro l’angolo. Di certo l’Inter non sembra disposta ad andare oltre i 7-10 milioni, magari inserendo qualche bonus oppure un giocatore (Sensi in primis), anche perché l’austriaco viene visto più come alternativa a Correa rispetto a una soluzione definitiva per sistemare il reparto avanzato", commenta il Corriere dello Sport.