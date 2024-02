Taremi in panchina, l’ira dei tifosi del Porto: “È dell’Inter, non convocatelo”

Questa sera il Porto gioca la partita di campionato contro l'Arouca e Taremi , che è atteso nelle prossime ore in Italia per le visite mediche con l'Inter, è in panchina. Una scelta contestata dai tifosi sui social che hanno sottolineato come il suo mancato rinnovo con il club portoghese e i test medici già pronti con la società nerazzurra non sia loro piaciuto. Così lo hanno contestato sui social della squadra.

Pollice verso per l'attaccante e faccine che mimano la nausea. Tante critiche per società e allenatore che lo hanno comunque convocato. "Taremi in panchina, non avete rispetto per voi stessi, come possiamo rispettarvi?", ha scritto un sostenitore. "Taremi non dovrebbe nemmeno stare in panchina, non mi piace quando manca l'etica e il rispetto per la società che gli ha dato tanto, è andato a firmare a metà stagione", ha sottolineato un altro. "Avete lasciato fuori Namaso che è il nostro futuro per mettere in panchina un giocatore dell'Inter", si legge ancora su Instagram. "Per me non dovrebbe essere più convocato", ha sottolineato un altro.