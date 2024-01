L'attaccante aveva anche postato la foto dell'azione in cui era involato alla porta ed è caduto in mezzo agli avversari perdendo un'occasione

Rip carota. Era vestito di arancione a Firenze quando si era involato verso la porta della Fiorentina ma mentre stava per seminare gli avversari, Marcus Thuram è caduto da solo ed è da ieri sera che si è preso in giro. Con la collaborazione dei suoi compagni, Dimarco in primis che dopo aver pubblicato "vi mostro come cade una carota", gli ha risposto: "Hanno trovato il cecchino".