Romano: “Inter-Leicester City, chiuso accordo per Sensi”

L'Inter ha trovato l'accordo con il Leicester City per Stefano Sensi. Si tratta di un addio per il centrocampista nerazzurro che si trasferirà in prestito oneroso a cinquecento mila euro e con obbligo di riscatto fissato a 2 milioni di euro in caso di promozione in Premier League della squadra. Il club inglese milita nella seconda serie inglese, la Championship, e al momento è prima in classifica, a più 7 dalla seconda.