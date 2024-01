Thuram, con la Fiorentina all’andata la gara della svolta: ora vale almeno 50 mln

"Il primo quando vede Fiorentina si trasforma: sette gol in carriera contro la squadra toscana, ben cinque nelle ultime quattro partite, compresa la doppietta che lo scorso 24 maggio regalò la Coppa Italia ai nerazzurri. Thuram invece la Fiorentina l’ha affrontata una sola volta in carriera, lo scorso 3 settembre al Meazza, quando finì 4-0 per la squadra di Simone Inzaghi. Il figlio di Lilian era reduce da un’estate in chiaroscuro, tendente al negativo. Nessun gol nelle sei amichevoli disputate, comprese le due ad Appiano contro Lugano e Pergolettese. Quindi la prima uscita ufficiale in casa contro il Monza, senza lasciare segni: anzi, Arnautovic quando subentrò al suo posto servì un assist e per molti quello poteva rappresentare il primo accenno di sorpasso da parte dell’austriaco, arrivato all’Inter da poco. Quindi la trasferta a Cagliari e il primo acuto, l’assist per il momentaneo 1-0 di Dumfries. Alla terza giornata, la prova del nove con la sensazione generale di un primo vero esame: in caso di prestazione negativa, Arnautovic avrebbe iniziato a giocare da titolare. Invece quel 3 settembre è cambiata la vita di Thuram e soprattutto l’Inter ha avuto la conferma di averci visto bene sia nell’estate 2021, quando il francese era stato individuato per completare l’attacco dopo l’addio di Lukaku, ma non arrivò per un brutto infortunio, sia il 22-23 giugno quando con un’offerta “pesante” a livello economico - 6 milioni d’ingaggio e 8 di commissioni - arrivò il sorpasso sul Milan che si sentiva vicino all’annuncio", commenta Tuttosport.