Pagliuca: “Inter, Lautaro top. Resto convinto di una cosa. Con la Juve è 50 e 50. A Firenze…”

Adesso i bianconeri sono virtualmente in testa, ma Allegri continua a dire che l’Inter è la più forte e la favorita per lo scudetto...

«È una sfida 50 e 50 perché l’Inter magari ha una rosa più larga e di qualità, però è in corsa anche per la Champions. E le energie nervose che spendi per affrontare l’Atletico Madrid non sono le stesse di una semifinale di Coppa Italia. La squadra di Inzaghi ha dimostrato di essere molto forte, ma sicuramente avere la Juve lì un po’ disturba... Mi immagino una lotta snervante fino alla fine».