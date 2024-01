Inter e Juve, identità chiara: centrocampo e difesa, i punti di forza delle due squadre

Nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il quotidiano analizza i punti di forza di Inter e Juve. Il centrocampo per la squadra di Inzaghi, la difesa per i bianconeri. "Tutti quei punti non si fanno per caso. Juve e Inter hanno un’identità chiara, che consente a entrambe le squadre di superare i momenti di difficoltà che nascono in ogni partita. La Juve poggia il suo primato sulla difesa, o meglio sul controllo della sfida nella propria metà campo. Ci sono porzioni di gara in cui i bianconeri pressano alto e fanno girare la palla con più velocità, ma senza mai sbilanciarsi e aspettando l’attimo giusto per andare in verticale sorprendendo gli avversari".