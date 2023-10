Thuram fa preoccupare l’Inter. Cambio per un fastidio al polpaccio: medici ottimisti

"La gioia di tutti, compreso il papà Lilian in tribuna, è diventata preoccupazione nell’esatto momento in cui il numero 9 si è accasciato a terra con le mani in faccia e ha chiesto il cambio. Le rotazioni nerazzurre là davanti si sono ridotte all’osso dopo il lungo infortunio di Arnautovic e la materia attacco è delicata, va maneggiata con cura: perdere il francese anche per breve tempo sarebbe un problema non da poco, e non solo per un fatto numerico", scrive La Gazzetta dello Sport.