Mancini: “Finale Champions? In gara secca non c’è favorita. Inter forte e in difesa…”

"In una gara secca non c'è una squadra favorita, è chiaro che se si vedono i risultati degli ultimi anni il Manchester City può esserlo, ma in 90 minuti può succedere di tutto, anche perchè l'Inter ha giocatori bravi, è una squadra solida e non è semplice farle gol". Lo ha detto il ct azzurro Roberto Mancini a Sky dal ritiro degli azzurri a Santa Margherita di Pula, in vista della finale di Champions tra due sue ex squadre: citizens e i nerazzurri.

Sulla finale di Conference di questa sera che vedrà protagonista un'altra squadra che Mancini ha allenato, ha aggiunto: "intanto complimenti alla Fiorentina per la stagione che ha fatto. Chi vincerà? Le finali sono tutte aperte ed è difficile fare pronostici, il West Ham è un'ottima squadra, così come lo è quella viola, ovviamente speriamo che vinca la Fiorentina", ha aggiunto il Mancio che in generale reputa positiva l'annata del calcio italiano in Europa: "penso che il calcio italiano sia migliorato negli ultimi anni, chiaro che non siamo quelli di 20 anni fa quando in Serie A giocavano i migliori giocatori al mondo, ma il fatto di essere arrivati alle tre finali credo sia una cosa molto positiva anche perchè in queste tre squadre (Inter, Roma e Fiorentina, ndr) ci giocano diversi italiani", ha concluso Mancini.